Flitscontroles op marktdag: vijf snelheidsduivels krijgen boete WDS

18 november 2019

14u45 0

De verkeerspolitie controleerde vorige week de snelheid van 349 wagens op het omleidingstraject voor de wekelijkse woensdagmarkt. Van alle gecontroleerde voertuigen reden er uiteindelijk slechts vijf te snel. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 72 kilometer per uur in de bebouwde kom. De maximum toegelaten snelheid daar bedraagt 50 kilometer per uur.