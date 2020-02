Fietsersbond wil werfput langs Brusselsesteenweg weg: “Werken hadden al 7 weken voorbij moeten zijn” Wim De Smet

07 februari 2020

13u40 1 Merchtem Het fietspad langs de Brusselsesteenweg in Merchtem, vlak bij de grens met Wemmel, ligt al 8 weken open voor herstellingswerken. Fietsersbond Merchtem luidt de alarmbel en vraagt een snelle oplossing.

De werfput in het fietspad werd op 16 december gegraven door watermaatschappij De Watergroep. “Volgens de planning van de maatschappij zouden de werken slechts een week duren”, meldt Caspar Vos van de Fietsersbond. “Maar intussen zijn we 8 weken later en de put ligt er nog. Al die tijd is er ook geen activiteit geweest. Het fietspad ligt er gewoon opgebroken bij en zo blijft het ook liggen. De hinder voor de fietsers is groot. Deze werf op een fietspad is ook buiten alle proportie.”

Volgens de watermaatschappijen moet de put ten laatste volgende week gedicht worden. “Begin december hebben onze mensen hier een lek vastgesteld”, zegt woordvoerder Bruno Pessendorffer van watermaatschappij Farys, die samen met De Watergroep de herstelling uitvoert. “Dat de herstelling zo lang duurt heeft alles te maken met de dekplaat die er bovenop moet gelegd worden. Onder het fietspad bevindt zich een pompkamer. We gaan er een nieuwe dekplaat installeren zodat we in de toekomst het fietspad niet meer hoeven op te breken. Eigenlijk duren de werken dus langer, net omdat we extra aandacht hebben voor het comfort van de fietsers. De afwerking van het fietspad gebeurt in de loop van volgende week.”