Fietsbaantje naast Passerelle wordt heraangelegd in kasseien en asfalt Wim De Smet

05 september 2019

13u15 0 Merchtem Het fiets- en wandelbaantje naast restaurant De Passerelle, in het centrum van Merchtem, wordt vernieuwd. Het gemeentebestuur maakt voor de herinrichting 75.000 euro vrij.

Het bekende wegeltje verbindt de Reedijk met de Puursstraat en wordt de voorbije jaren steeds vaker gebruikt door fietsers en wandelaars. “Sinds er een Delhaize-winkel in de Puursstraat is, vormt het baantje voor veel mensen een handige short-cut”, zegt schepen van Openbare Werken Steven Elpers (Open VLD). “Het is een wegje met een openbaar karakter. En aangezien veel mensen er opnieuw gebruik van maken, is een herstelling en vernieuwing echt wel aan de orde.”

De aannemer zal beginnen met het opbreken van de kasseien ter hoogte van De Passerelle. “De kasseistenen worden vervangen door nieuwe exemplaren”, weet Elpers. “In het midden van de weg gaan we ook een strook in kleiklinkers aanleggen. Op die manier kunnen rolstoelgebruikers of oudere mensen de kasseien links laten liggen. Ook voor fietsers is zo’n egale strook beter.”

Het baantje loopt vervolgens ook over een brug aan de Molenbeek. “Tussen de brug en de Puursstraat wordt de ondergrond ook vernieuwd”, klinkt het. “We gaan de weg verharden in asfalt en, waar mogelijk, ook verbreden. Het baantje is op sommige plaatsen 1,2 meter breed maar op sommige plaatsen kunnen we dat uitbreiden tot 1,5 of 1,8 meter.”

De gemeente doet voor de werken een beroep op aannemer Wawebo uit Sint-Gillis-Waas. De heraanleg van de kasseistrook wordt geraamd op 65.000 euro. De asfalteringswerken tussen het brugje en de Puursstraat kosten 10.000 euro. De herinrichting staat gepland voor dit najaar.