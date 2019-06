Familiebedrijf Elpers neemt nieuw hoofdkwartier in gebruik WDS

14 juni 2019

17u30 2 Merchtem Het bouwbedrijf van de familie Elpers uit Merchtem heeft een nieuw hoofdkwartier in de industriezone Dooren. Het nieuwe gebouw telt vijf bedrijfsunits, waarvan Elpers er zelf eentje inpalmt.

Bouwbedrijf Elpers specialiseerde zich in de bouw van sociale woningen. Julien en Benny Elpers, de stichters van de zaak, hebben intussen het beheer overgelaten aan hun kinderen. Mathias (23) is de zoon van Julien terwijl Kimberley de dochter is van Benny. “Onze vaders hebben een stapje teruggezet, maar ze zijn hier nog elke dag”, vertellen de jonge zaakvoerders. “We zijn nog jong maar met de ondersteuning van de vaders lukt het wel. Een nieuw bedrijfsgebouw was intussen een noodzaak geworden. Voordien zaten we met ons bedrijf in de Kleistraat in de schuur van de boerderij van onze grootouders. Het werd daar echt wel te klein. Met het nieuwe gebouw is ons familiebedrijf klaar voor de toekomst.”

Het bedrijfsgebouw van de familie Elpers is 2.000 vierkante meter groot, gespreid over vijf units. Vier units staan nog altijd te huur. Bij Elpers werken veertig personeelsleden.