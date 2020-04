Factuur voor huur feestzalen en sportaccommodatie wordt kwijtgescholden Wim De Smet

20 april 2020

14u50 0 Merchtem Verenigingen die sportaccommodatie of feestzalen hadden afgehuurd tijdens de coronaperiode zullen geen factuur voor de huur moeten betalen.

Burgemeester Maarten Mast stelde voor om alle facturen voor het huren van sportaccommodaties door abonnees en feestzalen tijdens de voorbije maand kwijt te schelden. Ook de betaling van de abonnementen van de marktkramers worden kwijtgescholden zolang de corona-maatregelen gelden, evenals de lopende concessies.

“We hebben vastgesteld dat enkele omliggende gemeenten fiscale maatregelen hebben genomen voor handelaars en verenigingen”, luidt het in een persbericht. “Deze maatregelen hielden onder meer de opschorting van de belasting op drijfkracht of de opschorting van de algemene belasting in. Maar in Merchtem bestaan die belastingen niet. Ook de huisvuilbelasting werd al afgeschaft.”

Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt of er nog andere steunmaatregelen mogelijk zijn. Maar eerst wil men afwachten wie finaal de grootste gedupeerden in deze crisis zullen zijn.