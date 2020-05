Elly en Patrick doen mee aan Wereldkampioenschap voor Podiumkunsten: “Nu online, volgend jaar echt naar Hollywood” Wim De Smet

22 mei 2020

15u45 3 Merchtem Elly en Patrick Pandelescu uit Merchtem mogen deelnamen aan het Wereldkampioenschap voor Podiumkunsten in Hollywood. Maar door de coronacrisis wordt het kampioenschap vervangen door een online event.

Elly (10) en Patrick (8) wonen in de August De Boeckstraat in Merchtem. Broer en zus zijn gepassioneerd door zingen, dansen, musiceren en acteren. Ze zijn onder meer actief in het jongerenkoor ’t Jong Lawaai, maar Elly is ook zangeres bij de jeugdgroep De Wamblientjes. Ze volgt ook ballet, notenleer en piano. Patrick volgt dan weer drumles en doet aan breakdance.

Zoveel talent werd beloond met een uitnodiging voor het Wereldkampioenschap voor Podiumkunsten. De coronacrisis betekent uitstel van die droom maar intussen kunnen ze wel deelnemen aan een online event. “Voor dat evenement moesten we ons uitdossen in de nationale klederdracht van België”, vertelt Elly. “De Merchtemse Steltenlopers kleden zich altijd in de drie kleuren van België dus dat leek ons het geschikt idee. We zijn naar de lokalen van de Steltenlopers gegaan en hebben daar een pakje mogen gebruiken voor de foto.”

Elly en Patrick zijn kinderen van Roemeense ouders, maar ze wonen intussen al jarenlang in ons land. Naar Hollywood gaan, dat zagen ze best wel zitten. “Jammer dat de reis niet doorgaat maar daar kan niemand wat aan veranderen. Dit jaar doen we mee aan het online event maar volgend jaar reizen we echt naar Hollywood”, besluit Elly.