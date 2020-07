Eerste kleinkind van Maggie De Block heet John: “Gezonde baby met alles erop en eraan” Wim De Smet

03 juli 2020

12u00 1 Merchtem Julie Asselman, dochter van Maggie De Block, is gisteren bevallen van een eerste zoontje. De kleine John is voor minister Maggie het eerste kleinkind.

Julie en haar echtgenoot Jimmy zijn trots op de nieuwe telg in de familie De Block. John is 51,5 centimeter groot en weegt 3,6 kilogram. De baby werd geboren in het Universitair Ziekenhuis in Jette.

De grootouders mogen de baby voorlopig nog niet gezien wegens de coronomaatregelen. Grootvader Luc, echtgenoot van Maggie, laat wel weten dat de bevalling perfect verlopen is. “Het is een gezonde baby, met alles erop en eraan”, klinkt het bij de kersverse opa. “Ik heb vannacht ook voor het eerst bij een bomma geslapen (lacht). We zijn heel blij, ook al mogen we John voorlopig nog niet zien. Door de coronacrisis wordt slechts één familielid toegelaten op de kamer en die rol is natuurlijk voor de papa. Normaal keert Julie maandag terug naar huis. We moeten dus nog een beetje geduld hebben.”