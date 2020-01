Eddie De Block krijgt titel ere-burgemeester Wim De Smet

23 januari 2020

10u45 4 Merchtem Eddie De Block (52) krijgt de eretitel van ambt van burgemeester. De Block was van 2001 tot 2019 burgemeester in Merchtem.

Het is Vlaams minister van binnenlands bestuur Bart Somers, een partijgenoot van De Block, die de eretitel goedkeurde. De officiële huldiging zal plaatsvinden tijdens de gemeenteraad van 27 januari in de raadzaal van het gemeentehuis.

Eddie De Block was met voorsprong de populairste burgemeester die Merchtem ooit gekend heeft. De broer van Maggie beleefde zijn topjaar in 2006 toen maar liefst één Merchtemnaar op drie hem een voorkeurstem gaf, samen goed voor 3.606 bolletjes achter zijn naam. Vooraleer hij burgemeester werd, was De Block ook nog eens 6 jaar voorzitter van het OCMW. In 2018 zette hij een punt achter zijn politiek engagement om meer tijd voor zijn gezin en hobby’s vrij te maken.