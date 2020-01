Eddie De Block gehuldigd als ere-burgemeester van Merchtem WDS

28 januari 2020

11u20 0 Merchtem Tijdens de gemeenteraad van maandagavond werd Eddie De Block (52) gehuldigd als ere-burgemeester van Merchtem.

De huldiging werd bijgewoond door de collega-burgemeesters uit het politiecollege. Zowel Koen Van Elsen (Asse), Walter Van Steenkiste (Wemmel) als Albert Beerens (Opwijk) kwamen een glas drinken op de huldiging. Ook oud-burgemeester Luc Van Weyenberg, de voorganger van De Block destijds, was van de partij, net als voormalig schepen Paul Van Den Eynde.

De Block, geflankeerd door zijn echtgenote Marleen Van Belle, was in de wolken met de erkenning als ere-burgemeester.

Eddie De Block was burgemeester van Merchtem van 2001 tot 2019. Bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen stelde hij zich niet langer kandidaat. “Voor mij is politiek altijd een hobby geweest”, zei De Block. “Vanaf het moment dat ik voelde dat die hobby te veel begon te worden, heb ik beslist om er een punt achter te zetten. Je kan beter zelf die beslissing nemen in plaats van de kiezer het te laten doen.”

De nieuwe ere-burgemeester had ook nog goede raad voor alle gemeenteraadsleden. “Zorg dat je weet waarover je praat, zeker als je een interpellatie doet”, klonk het. “En zorg als lokaal mandataris ook dat je altijd een vangnet hebt. Politiek is niet eeuwigdurend.”

De Block kreeg naast een officiële oorkonde ook een stel originele glazen overhandigd die vervaardigd werden in de technische school van Merchtem.