Eddie De Block, broer van: “Waarom Vlaams Belang niet mee laten regeren?” Michiel Elinckx

26 mei 2019

22u41 2 Merchtem Eddie De Block, ex-burgemeester van Merchtem en broer van Maggie, vindt dat Vlaams Belang de kans moet krijgen om mee te besturen. Het cordon kan gebroken worden, maar er zijn voorwaarden. “Zo moeten ze de splitsing van België laten vallen”, aldus De Block.

Maggie De Block is een van de grote verliezers van deze verkiezingen. In Vlaams-Brabant zakt Open Vld met 9,4 procent voor de Kamer. Met ruim 26.000 stemmen staat De Block slechts op een derde plaats qua voorkeursstemmen, achter Koen Geens (CD&V) en Theo Francken (N-VA). Haar broer Eddie De Block wijt het verlies van Maggie aan de zware concurrentie en pleit voor het doorbreken van het cordon. “Het Vlaams Belang is niet meer zo radicaal als het vroegere Vlaams Blok”, vindt Eddie De Block. “Ze zijn iets gematigder. Er is slechts een manier om een halt toe te roepen aan de opkomst van extreemrechts: laat Vlaams Belang toe in de regering. Er moeten natuurlijk enkele voorwaarden zijn, zoals het laten vallen van racistische punten en de splitsing van België. Als het Vlaams Belang dat niet doet, is er geen kans.”

Wil van de kiezer

De Block geeft toe dat zijn uitspraken niet goed zullen vallen bij het partijbestuur, maar vindt dat de liberale partij de sprong moet wagen. “Als de kiezer duidelijk zegt: wij willen die partij laten mee besturen, dan moet je de stap durven zetten. Maar dat is een persoonlijke visie.” Open Vld-kamerlid Luk Van Biesen liet ook al weten dat hij het cordon sanitaire in vraag stelt.

Sterke figuren

Over de verkiezingsnederlaag van zus Maggie is De Block duidelijk: de concurrentie was bikkelhard. “Sterke figuren, zoals Theo Francken en Dries Van Langenhove, hebben een harde campagne gevoerd. Er was gewoon geen ruimte meer voor een derde hond, die met de stemmen ging lopen.”