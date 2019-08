Dodentocht trekt door Merchtem: extra verkeersmaatregelen in centrum WDS

07 augustus 2019

17u30 0 Merchtem Zaterdagnacht trekt de Dodentocht door Merchtem en gelden er speciale verkeersmaatregelen in het centrum.

De deelnemers aan de Dodentocht worden vanaf 1 uur zaterdagnacht in Merchtem verwacht. In de Burchtlaan en in het gedeelte van de Gasthuisstraat wordt een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur ingevoerd. De Sint Janstraat (tussen de Galgestraat en de Eyckstraat) en Dendermondestraat worden volledig afgesloten voor het doorgaand verkeer. De bewoners kunnen wel hun woning bereiken.

In de Holstraat en de Eyckstraat wordt alleen plaatselijk verkeer toegelaten.

Het verkeer vanuit Londerzeel moet een omleiding volgen via de Gasthuisstraat, de Kattestraat en de August De Boeckstraat. Wie vanuit de Klei in Opwijk komt, moet omrijden via het centrum van Merchtem.

Op de parking in de Dendermondestraat geldt vanaf 8 augustus (om 6 uur) een parkeerverbod. Dat parkeerverbod wordt ook uitgebreid naar de parking van de sporthal maar pas vanaf 9 augustus om 6 uur.