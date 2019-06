Dief gevat dankzij collega WHW

19 juni 2019

20u28 0 Merchtem Een man uit Merchtem riskeert een werkstraf van 100 uur voor loondiefstal. De man stal materiaal bij zijn werkgever en verkocht dit door op het internet.

De dertiger was tussen 2012 en 2014 werkzaam in een winkel te Merchtem waar men gereedschap verkocht. Nadat er verschillende keren materiaal verscheen wees een collega hem aan als dader. Hij was immers een van de weinigen die steeds met een rugzak naar het werk kwam. Toen de regel werd ingevoerd dat men enkel doorzichtige tassen mocht meenemen verzette hij zich hevig. Ook hield hij zich hier niet aan. Uiteindelijk werd hij ontslagen en ‘toevallig’ bleek dit ook het einde van de diefstallenplaag. Bij zijn eerste verhoor ontkende hij nog alles maar bij een volgend verhoor ging hij toch door de knieën en gaf hij het grootste deel van de gestolen waar terug. Daarom besloot het parket om slechts een werkstraf te vorderen. Uitspraak op 5 september