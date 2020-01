De kilo’s hoeft u hier niet te vrezen: Loos in Merchtem, het pastarestaurant met eigen voedingsdeskundige Redactie

21 januari 2020

13u38 0 Merchtem Het gezellige restaurant Loos in Merchtem omschrijft zichzelf als een ‘pastarestaurant met een snuifje rock ’n roll in hartje Merchtem’. Opmerkelijk: de zaak beschikt over een erkend voedingsdeskundige die koolhydraatarme gerechtjes bereidt.

Pastarestaurant Loos vierde zopas zijn eerste verjaardag. Voordien deed het pand dienst als dorpscafeetje, recht tegenover het gemeentehuis. Door die centrale ligging vormt het ook geen enkel probleem om een parkeerplaatsje te vinden op het nabijgelegen marktplein.

De sfeer bij Loos is trendy én gezellig. Gedimde lichten beschijnen de houten banken en tafeltjes en de bar, de vroegere cafétoog dus, werd sfeervol heringericht. De zaakvoerders kozen voor een beperkte selectie op de menukaart, met onder meer een spaghetti bolognese met gruyere kaas, en daarnaast ook een vegetarische versie. Er is ook een ‘pasta special’ te verkrijgen en een ‘low carb’ ovenschotel. Low carb staat voor een gerecht met weinig koolhydraten. Bij Loos weten ze daar alles van want een van de sterkhouders van de zaak is een erkend voedingsdeskundige. Die vinden we eigenlijk niet zo rock ’n roll, eerder iets voor hipsters, maar wie bang is om een halve kilogram aan te komen, is bij deze gerustgesteld.

Wie het niet zo voor pasta heeft, kan nog altijd een keuze maken uit het suggestiebord. Want de kaart mag dan beperkt zijn, de suggesties zijn dat allerminst.

Als voorgerecht kiezen we voor een Plank van de Chef. Die bevat gerookte ham, chorizo, mortadella en staafjes Flandrien kaas, zo vermeldt de menukaart. Helaas, van de mortadella , een soort Italiaanse lunchworst, is op onze plank geen spoor te bekennen.

Mijn tafelgenote kiest als hoofdgerecht de groentelasagne met ricotta. De ricotta is lekker afgekruid en heel aanwezig. Zo proeven we het graag. Keuze nummer 2 komt van het suggestiebord. Een tagliata di manzo van limousin-rund. Saignant gebakken graag. Het rundsvlees ligt bedolven onder een fris slaatje en smaakt zoals het hoort. Het gerecht wordt, zoals het een pastarestaurant betaamt, geserveerd met een stevige portie tagliatelli. Iets te hard gebakken, maar wel lekker.

Conclusie: in dit restaurant krijg je een stevige portie, zijn geld meer dan waard, maar echt overdonderd waren we niet. Toch is Loos een bezoekje waard, al was het maar omdat het best wel een gezellig eethuisje is en je er snel, correct en aan een eerlijke prijs wordt bediend.

Onze score

Eten: 7/10

Bediening: 8/10

Comfort: 7/10

Prijzen

Apero: 5 – 12 euro

Hoofdgerecht: 8 – 24 euro

Dessert: 4 – 8 euro

Locatie en uren

Nieuwstraat 4

1785 Merchtem

Tel. 052 57 78 77

https://loos-merchtem.be/

Van dinsdag tot en met vrijdag, van 11.30 tot 14.30 uur en van 17.30 tot 22 uur. Op zaterdag alleen ’s avonds open. Zondag en maandag gesloten.