Concordia brengt coronaserenade aan jarige erevoorzitter



Wim De Smet

02 juni 2020

11u50 0 Merchtem De muzikanten van de koninklijke fanfare Concordia trokken naar het woonzorgcentrum Martinas voor een verjaardagsserenade ter ere van erevoozitter Luc De Knijf.

Luc vierde in het woonzorgcentrum zijn 92ste verjaardag. Via een megafoon bedankt voorzitter Mark Vanderstraeten alle bewoners van Martinas en wilde hen met de serenade ook eens in de bloemetjes te zetten. Voor de bewoners was de serenade een fijn moment.

Concordia bestaat al sinds 1865. De muziekvereniging komt elke week samen in zaal ’t Vijverdal in Merchtem.