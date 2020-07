Concordia blaast Paasconcert al voor tweede keer af door corona Wim De Smet

15u00 0 Merchtem De koninklijke muziekvereniging Concordia uit Merchtem blaast het Paasconcert, gepland voor 27 september, af door corona. Het concert werd eerder al verdaagd om dezelfde reden.

“De vooropgestelde datum van 27 september is niet realistisch om ons Paasconcert in zijn oorspronkelijke vorm te laten doorgaan, zeker niet na de recente ontwikkelingen”, meldt voorzitter Marc Vanderstraeten. “Het dragen van mondmaskers en de social distancing maken het onmogelijk om te genieten van de muziekstukken, van onze gastzangeres, of van onze VIP-formule. Daarom heeft ons bestuur beslist om het concert te verplaatsen naar het Paasconcert 2021, op zondag 18 april.”

Het bestuur gaat wel alle engagementen nakomen die het voorstelde in de sponsorformules. “En mochten er sponsors zijn die willen terugkomen op hun beslissing, dan mogen ze altijd contact met mij opnemen”, vervolgt de voorzitter. “Dan werken we samen een oplossing uit. Nieuwe sponsors en nieuwe muzikanten worden ook met open armen ontvangen.”