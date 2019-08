Centrum Peizegem gaat zondag dicht voor wielerwedstrijd WDS

06 augustus 2019

15u10 6 Merchtem Het centrum van Peizegem wordt zondag voor een groot deel afgesloten voor een wielerwedstrijd.

De wedstrijd voor miniemen en aspiranten vindt plaats op zondag 11 augustus van 10 uur tot 17.30 uur. De organisatoren hebben een gesloten en verkeersvrije omloop uitgetekend van anderhalve kilometer.

Vanaf 8 uur is er een volledig of gedeeltelijk parkeerverbod in de Molenbaan (van Huibout tot Leireken), in de Peisegemstraat (van Leireken tot Huibout) en in Huibout.

Vanaf 9 uur wordt doorgaand verkeer onmogelijk in de Molenbaan, het Brusselbaantje, de Peisegemstraat en in de Middelstraat. Het parcours loopt via de Huibout, de Molenbaan en de Peisegemstraat.