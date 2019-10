Cassatie bezegelt lot van man die vriend neerkogelde WHW

15 oktober 2019

17u00 0 Merchtem Het cassatieberoep dat Merchtemnaar Kevin D.C. had ingesteld tegen zijn veroordeling door het Brusselse hof van beroep is verworpen. In juni werd hij veroordeeld tot een celstraf van 15 jaar omdat hij de 34-jarige Frederik Heyvaert had doodgeschoten. Bovendien legde het hof een zwaardere straf op dan de 10 jaar cel die de correctionele rechtbank had uitgesproken. De man heeft steeds volgehouden dat het om een ongeluk ging.

Kevin D.C. en Frederik Heyvaert waren op zaterdagavond 15 maart 2015 op stap geweest en hadden de nacht doorgebracht in de woning van D.C.. De volgende ochtend bleek van Heyvaert geen spoor meer. Familie en vrienden organiseerden zoekacties maar zonder resultaat. De federale gerechtelijke politie van Asse voerde van haar kant ook een onderzoek uit en pakte april 2015 Kevin D.C. op. Die verklaarde aan de speurders waar ze het lichaam van de verdwenen man konden vinden. Dat bleek te liggen in de bestelwagen van D.C., die op een parkeerterrein in de August De Boeckstraat in Merchtem stond. Heyvaert bleek om het leven gebracht met een schot in het hoofd. Volgens het parket had D.C. hem op koelbloedige wijze om het leven gebracht, maar de verdediging argumenteerde dat het om een ongeluk ging. D.C. zou geprobeerd hebben een wapen, dat hij enige tijd voordien gekocht had, van de hand te doen en zou het aan Heyvaert getoond hebben zonder dat er een lader in het wapen zat. Daarbij zou hij de trekker overgehaald hebben, zonder te beseffen dat er nog een kogel in de kamer zat. Volgens het hof van beroep wist D.C. wel dat er nog een kogel in het wapen zat en schoot hij zijn vriend dus opzettelijk neer.