Cafébaas Bizon lanceert nieuw betaalsysteem: “Hier betaal je je pint met de gsm” Wim De Smet

08 juni 2020

14u20 3 Merchtem In het volkscafé van Willy ‘Bizon’ Wijnants in Merchtem kunnen klanten voortaan met hun gsm betalen. “Zo vermijden we lichamelijk contact en hoeven de mensen dus ook niet met bankbiljetten te betalen”, luidt het.

Bijna drie maanden nadat de cafés en restaurants de deuren sloten voor de coronacrisis, kon er vanmiddag weer een pint gedronken worden. De heropening zorgde voor flink wat opgewekte en lachende gezichten. Cafébaas Willy Wijnants van ‘t Pandoerken lanceerde, samen met de heropening, ook een nieuw betaalsysteem. “Twee vrienden van mij hebben een systeem ontwikkeld waarbij de mensen met hun gsm kunnen betalen”, vertelt Bizon. “Ze gingen dat normaal gebruiken tijdens de Zanzibar, de jaarlijkse zomerbar in Merchtem, maar dat evenement is door de coronacrisis afgeblazen. Daardoor krijg ik nu de primeur.”

We hadden eerder al een cashless-systeem gemaakt dat we gebruikten op events. We hebben dat systeem uitgebreid en toegankelijk gemaakt voor cafés. Wim Walravens, een van de bedenkers van het systeem

Eenvoudig in gebruik

Die twee vrienden zijn Sander De Proost en Wim Walravens. Ze zijn beiden actief in Zanzibar en richtten ook hun eigen bedrijfje ‘Event Pay’ op, samen met nog twee IT’ers. “We hadden eerder al een cashless-systeem gemaakt dat we gebruikten op events”, vertelt Wim. “We hebben dat systeem uitgebreid en toegankelijk gemaakt voor cafés.”

Het gebruik van het nieuwe betaalsysteem is heel eenvoudig. “Ieder tafeltje krijgt een QR-code waarvan je met je gsm een foto maakt”, vervolgt Wim. “Vanaf dan krijgt de klant de menukaart te zien op zijn gsm. Hij kiest wat hij wil drinken en wordt dan doorgeleid naar de bankapp om de betaling door te voeren. Eens de afrekening is gebeurd, krijgt de cafébaas op een schermpje achter zijn toog de bestelling te zien. Op dat moment is de betaling al gebeurd dus de cafébaas is zeker dat hij zijn geld heeft. Hij kan dan de bestelling naar het juiste tafeltje brengen en heeft dus een minimum aan contact met de klant.”

Pilootproject

Het café van Bizon geldt als pilootproject. “We wilden het graag een eerste keer uitproberen in ons eigen stamcafé”, luidt het. “Mogelijk treden er nog bugs op de komende dagen. Als we die bugs er uithalen en het systeem loopt goed, dan kunnen we het ook uitbreiden naar andere cafés en events.”

Voor de cafébaas zelf is het nog even wennen. Hij moet voortaan niet alleen horen wanneer de klanten iets willen drinken, maar moet ook regelmatig zijn schermpje achter de toog checken. “Maar dat is geen probleem”, vertelt Bizon. “Als de klanten nu op het terras in de tuin zitten, hoeven ze zelfs niet meer naar binnen te komen om iets te bestellen. Het systeem heeft alleen maar voordelen.”