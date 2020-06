Café Ossel Star in Merchtem blijft maandag dicht: “Een toog van 10 meter die je niet mag gebruiken, dat kan niet” Wim De Smet

03 juni 2020

18u15 0 Merchtem De cafés en restaurants mogen vanaf maandag, onder strenge richtlijnen, opnieuw de deuren openen. Café Ossel Star in Merchtem blijft evenwel dicht. “Wij hebben een toog van 10 meter lang”, zegt cafébaas Nico Schutz. “Als de klanten die niet mogen gebruiken, heeft opendoen geen zin.”

De Nationale Veiligheidsraad gaf vandaag groen licht voor de heropening van de horecazaken. Vanaf 8 juni mogen zij opnieuw klanten ontvangen, maar die moeten wel anderhalve meter afstand van elkaar bewaren. Er mogen ook maximum 10 mensen samen aan een tafel zitten. En ten laatste om 1 uur ’s nachts moeten de deuren van de kroeg dicht.

Wie hier binnenkomt, zet zich aan de toog. Daarnaast hebben we nog een biljarttafel en enkele tafeltjes. Maar biljarten is niet toegestaan en de helft van onze tafeltjes moeten we verwijderen. Op die manier komen we niet uit de kosten Nico Schuts van café Ossel Star

Veel cafébazen zijn opgelucht maar er zijn ook zaakvoerders die de nauwe richtlijnen niet zien zitten. In café Ossel Star, in de Merchtemse deelgemeente Ossel, bijvoorbeeld blijft de deur ook deze maand nog dicht. “Wij hebben een toog van 10 meter lang en dat is de trekpleister van ons café”, zeggen zaakvoerders Nico Schuts (41) en zijn vrouw Sofie Willems (43). “Wie hier binnenkomt, zet zich aan de toog. Daarnaast hebben we nog een biljarttafel en enkele tafeltjes. Maar biljarten is niet toegestaan en de helft van onze tafeltjes moeten we verwijderen. Op die manier komen we niet uit de kosten. We begrijpen het niet goed. Zowel de toog als de biljarttafel is perfect te ontsmetten.”

Wassen 60 graden

Nico en Sofie zijn van mening dat de veiligheidsraad weinig inzit met de gewone volkscafés. “Zo worden we voortaan verplicht om onze glazen te spoelen op 60 graden”, vertelt Sofie. “Maar dan heb je een professionele vaatwasser nodig. Zo’n toestel kost al snel 4.000 of 5.000 euro.”

“Kleine cafés hebben ook moeite om veel mensen een plaats te geven”, pikt Nico in. “Ik heb berekend dat er in ons café, met de huidige richtlijnen, maximum 25 mensen mogen binnenkomen. Daar redden we het niet mee. Bovendien is de kans groot dat ik mensen moet weigeren en dat wil ik niet.”

Ook het sluitingsuur is voor Ossel Star moeilijk te verteren. “Op donderdag wordt het hier al snel 3 uur”, luidt het. “Vrijdagavond is er biljartcompetitie en sluiten we dikwijls pas om 5 of 6 uur. En ook zaterdag zijn we zelden voor 3 uur dicht. Wij zouden nu die mensen om 1 uur aan de deur moeten zetten en vervolgens ook nog een pak inkomsten verliezen.”

Cafébaas Nico wacht nog even af maar hoopt vanaf juli zijn zaak weer te openen. “Men is van plan om vanaf juli de maatregelen te versoepelen. Vanaf dan kunnen we opnieuw opengaan. Volgens minister Crevits verliezen we in juni wellicht wel onze premie maar dat maakt weinig uit. Als we openen onder deze voorwaarden, komen we toch niet uit de kosten.”