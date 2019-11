Buren starten petitie tegen plannen voor ontsluiting 70 meter hoge radartoren: “Maak hier geen toeristische attractie van” Wim De Smet

08 november 2019

14u15 0 Merchtem De buurtbewoners van de 70 meter hoge radartoren in Brussegem zijn een petitie gestart tegen de plannen om van de indrukwekkende betonnen toren een toeristische attractie te maken.

De radartoren werd gebouwd in de jaren ’80, tijdens de Koude Oorlog. Het gaat om een gigantische zendmast in gewapend beton van wel 70 meter hoog. Bovenaan bevinden zich twee uitkijkplatformen. De toren werd destijds gebouwd op een militaire site, omgeven met prikkeldraad, maar de laatste soldaten trokken er eind jaren ’90 al weg. Sindsdien is het domein in handen van een private eigenaar. Hij kocht eerst het domein zelf op en enkele jaren later ook de betonnen radartoren die er oorspronkelijk bijhoorde.

De man heeft nu plannen om de radartoren toegankelijk te maken voor het publiek. Vanaf de top van de toren heb je een adembenemend zicht op Brussel. Maar omwonenden kanten zich tegen de plannen. Zij zijn een online petitie gestart, die intussen al door bijna tweehonderd mensen werd ondertekend. In de petitie eisen de omwonenden dat het beschermd landschap bewaard moet blijven. Ze vrezen extra verkeersdruk als de toren een toeristische attractie zou worden. “Er wordt gezegd dat het om een kleinschalig project gaat, maar in realiteit gaat het om twee terrassen van 40 vierkante meter, die op respectievelijk 57 en 67 meter hoogte zouden worden gerealiseerd”, klinkt het in de tekst. “Bovendien geeft de toren ook inkijk in heel wat tuinen in de omgeving. Wij willen dat onze privacy wordt gerespecteerd.”

Biefstuk-friet

Volgens voormalig schepen van Ruimtelijke Ordening David De Valck, die mee aan tafel zat toen de plannen werden uitgetekend, gaat het vooral om instandhoudingswerken. “Er mogen maximaal twaalf mensen tegelijk op de toren”, weet De Valck. “De kans dat je hier een restaurant of horecazaak kan beginnen, en dat je op zo’n terras een biefstuk-friet kan eten met zicht op Brussel, is onbestaande. De eigenaar heeft alleen toestemming gevraagd om instandhoudingswerken uit te voeren en om de toren enkele keren per jaar open te stellen.”

De omwonenden vrezen dat er in de toren ook een bed-and-breakfast zou worden geopend, maar volgens De Valck is dat allerminst het geval. “Er is niet eens een badkamer”, zegt hij. “Als de toren te bezoeken is, zal dat vooral voor de scholen een toffe uitstap zijn. Zij kunnen dan leren over de Koude Oorlog. Maar van een toeristische attractie is geen sprake. Ook de eigenaar zelf geniet graag van zijn rust.”