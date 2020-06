Brussegem krijgt er twee bossen bij (en inwoners mogen kiezen hoe die eruit zien) Wim De Smet

22 juni 2020

18u00 5 Merchtem Het gemeentebestuur van Merchtem gaat twee plekjes in deelgemeente Brussegem bebossen. Het gaat om een perceel grond langs de Brusselsesteenweg en eentje aan de Drinkeling.

De gemeente krijgt voor haar plannen de steun van het Agentschap Natuur en Bos (ANB). “Het project moet vooral de leefbaarheid van de woonkern in Brussegem verhogen”, meldt burgemeester Maarten Mast. “We willen maximaal inzetten op het aanleggen van groen. De meest voor de hand liggende vorm is bebossing, maar ook boomgaarden of bloemenweides gaan we gebruiken. De terreinen moeten ook toegankelijk zijn en geïntegreerd worden in het groene netwerk.”

Het terrein aan de Drinkeling wordt ingericht met ‘natuurbeleving’ als hoofddoel. Aan de kant van de speeltuin zal een uitdagend speelbos worden ingericht. Het terrein langs de Brusselsesteenweg zal dan weer volledig bebost worden. “De eerste ontwerpen zijn klaar maar vooraleer we verder gaan, willen we feedback van de inwoners”, vervolgt Mast. “Hoe willen de kinderen het liefst ravotten in het bos? En welk plukfruit vinden onze mensen het lekkerst?”

Wie interesse heeft, kan op donderdag 2 juli om 20 uur naar de gemeentelijke feestzaal van Brussegem komen. Inschrijven is verplicht en kan via www.merchtem.be/groenerandbrussegem.