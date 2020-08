Brandweer redt hulpeloos reetje uit vijver Wim De Smet

22 augustus 2020

13u00 1 Merchtem Een brandweerploeg heeft vrijdagnamiddag een reetje uit een vijver gered. Het dier was onderkoeld en kon niet meer op eigen kracht de vijver verlaten.

De jonge reebok belandde in een vijver op een privaat domein in de Sint-Guduladreef in deelgemeente Brussegem. “Vermoedelijk had het diertje dorst en wou het aan de vijver even gaan drinken”, vertellen brandweermannen Ronny Raes en Filip De Cock. “De vijver is ooit aangelegd en bevat een rubber wanden. Omdat het lang niet geregend heeft, stond het water vrij laag. Een reetje kan dan niet meer uit de vijver omdat het uitschuift op de rubber wanden.”

Toen de brandweer arriveerde, was de ree al onderkoeld. “We hebben het dier eerst in een hoek gedreven en het vervolgens met een touw op het droge gekregen”, klinkt het. “Met behulp van een warm dekentje konden we de lichaamstemperatuur weer normaliseren. Het dier werd vervolgens opnieuw in de natuur vrij gelaten.”