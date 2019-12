Bouwvergunning afgeleverd voor windmolens (maar er loopt wel nog procedure bij Raad van State) Wim De Smet

27 december 2019

16u40 0 Merchtem Na een milieuvergunning heeft energiebedrijf Aspiravi nu ook een bouwvergunning gekregen voor de bouw van twee windturbines in Peizegem.

De twee windturbines worden gebouwd vlak bij het Brusselbaantje, middenin een landbouwkouter en vlak bij de grens met buurgemeente Londerzeel. De twee turbines worden 175 meter hoog en kunnen elektriciteit leveren voor 3.500 gezinnen. Het actiecomité Leefbaar Merchtem-Londerzeel spande eerder al een procedure aan bij de Raad van State om de bouw van de windmolens tegen te houden. Sindsdien woedt er een stevige juridische oorlog tussen de aanvrager en de omwonenden. Ook Londerzeel kant zich tegen de komst van de windturbines.

Maar de komst van de windmolens is door het afleveren van de bouwvergunning weer een stap dichterbij. “Het energiebedrijf kan, als het dat wil, de bouwwerken opstarten maar wellicht wordt toch nog even gewacht op de procedure bij de Raad van State”, meldt burgemeester Maarten Mast. “Wij vinden het alvast positief dat er een bouwvergunning werd afgeleverd. Het gemeentebestuur is altijd al voorstander geweest van de windturbines. We moeten alternatieve energie op alle vlakken stimuleren. In Vlaams-Brabant zijn al bijna geen windmolens te vinden. Dat is jammer, want ik heb liever enkele windmolens in mijn gemeente dan een kerncentrale.”