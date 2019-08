Bouw van twee windturbines loopt opnieuw vertraging op Tom Vierendeels

23 augustus 2019

11u44 0 Merchtem De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de bouwvergunning voor de bouw van twee windturbines geschorst. Dat bevestigt burgemeester Maarten Mast. Het dossier zal dus herbekeken moeten worden. “Het actiecomité lijkt euforisch te zijn, maar de firma zelf zegt niet wakker te liggen van deze ‘stap in de procedure’”, zegt Mast.

Aspiravi plant de bouw van de twee windmolens in de open kouter tussen Peizegem en Steenhuffel. Ze moeten 4.000 gezinnen van stroom kunnen voorzien. Maar zowel het actiecomité Leefbaar Merchtem-Londerzeel als de gemeente Londerzeel verzetten zich tegen de komst van de turbines. Ze kregen de bouwvergunning tot voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de milieuvergunning ligt nog bij de Raad van State. “Over die laatste is nog geen enkel nieuws”, weet Mast. “De bouwvergunning werd dus wel geschorst. De gewestelijk stedenbouwkundige ambtenaar (gsa) heeft nu vier maanden de tijd om een nieuwe vergunning al dan niet te af te leveren. Hij zal wel het een en ander beter moeten staven en verantwoorden.”

“Ik heb gezien dat het actiecomité heel euforisch is”, zegt Mast. “Maar ik verneem dan bij de firma Aspiravi dat ze dit gewoon als een van de stappen in de procedure zien. Plezant is het niet voor hun, maar echt van schrikken doen ze ook niet.” De burgervader wil wel een misverstand de wereld uithelpen. “Wij zijn geregistreerd als tussenkomende partij”, zegt hij. “Hierdoor hebben wij geen enkele invloed op de lopende procedures. Wel zijn we zo altijd snel op de hoogte over nieuwe ontwikkelingen in het dossier. Zelf wachten we ook gewoon de juridische molen af en we leveren geen extra inspanningen. We hebben een keer advies moeten geven en voorts doet onze mening er niet meer toe. Het is evenwel geen geheim dat wij achter windenergie staan.”