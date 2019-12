Bottelarij van oude Ginder Ale wordt hippe Carrefour Market Wim De Smet

03 december 2019

14u55 0 Merchtem De voormalige bottelarij van brouwerij Ginder Ale in Merchtem wordt in de toekomst een Carrefour Market.

De directie van Carrefour ondertekende zopas een huurcontract met Aura Estates, de eigenaar van de imposante site. De nieuwe winkel wordt 1.500 vierkante meter groot en zal worden ingericht op de eerste verdieping van het gebouw. Op het gelijkvloers wordt een grote, overdekte parking ingericht. In de oude bottelarij zal daarnaast ook plaats zijn voor een restaurant, een fitness en uiteraard ook woningen.

“We weten nog niet exact wanneer de nieuwe winkel de deuren zal openen”, meldt woordvoerder Marco Demerling van Carrefour. “Momenteel zijn we nog op zoek naar een geschikte franchisenemer. Eens we die hebben gevonden, kunnen we verder denken. We zijn nu de details aan het bestuderen en plannen aan het maken. Normaal hopen we de winkel begin volgend jaar te openen.”