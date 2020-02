Bewoner hangt met alarmpistool rond in trappenhal appartement: 4 maanden cel Wouter Hertogs

20 februari 2020

15u28 0 Merchtem Een man uit Merchtem is veroordeeld tot 4 maanden cel, waarvan 3 met uitstel, voor verboden wapenbezit.

De feiten dateren van een jaar geleden. De politie kreeg een oproep van bewoners van een appartement in het centrum van Merchtem. Een medebewoner stond er met een pistool in de hand in de trappenhal van het appartement. Bovendien was hij duidelijk dronken. De politie rukte meteen uit en beval hem het wapen neer te leggen. Dit deed hij zonder morren. Het bleek uiteindelijk slechts om een alarmpistool te gaan. Omdat hij een minnelijke schikking niet betaalde werd hij vervolgd en riskeert hij nu een fikse boete. De verdediging betwistte of het wel onder verboden wapenbezit valt. “Het hof van cassatie heeft al gesteld dat er enkel sprake kan zijn van verboden wapenbezit als men het wapen buiten de woning draagt. Hier gaat het om de trappenhal dus men kan discussiëren of dit nog tot de woning behoort”, klonk het. De rechter veegde dit argument van tafel maar gaf het grootste deel van de celstraf met uitstel.