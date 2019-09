Beekveld krijgt nieuw wegdek: klinkers worden vervangen door asfalt WDS

04 september 2019

11u20 0 Merchtem In het Beekveld in Merchtem is een aannemer gestart met het opbreken van de rijweg.

De klinkers worden vervangen door een asfaltbedekking. “De weg in het Beekveld lag er erbarmelijk bij”, zegt schepen van Openbare Werken Steven Elpers (Open VLD). “We stelden verzakkingen en putten vast. Een vernieuwing drong zich op.”

De gemeente verklaarde klus toe aan aannemer Vanhoeyveld uit Boortmeerbeek. “De aannemer is nu begonnen met het opbreken van de klinkers”, luidt het. “Ook de grond wordt afgegraven zodat we een stevige fundering krijgen waarop we de nieuwe asfaltlaag zullen aanbrengen. Tegelijk worden ook de voetpaden langs weerskanten van de straat aangepakt.”

De herinrichting van het Beekveld kost 200.000 euro. De werken moeten binnen drie weken afgerond zijn.