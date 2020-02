Bakermat van Merchtemse steltenlopers gered: historische Langeveldemolen wordt stijlvolle B&B Wim De Smet

06 februari 2020

15u10 0 Merchtem De historische Langeveldemolen in Merchtem heropent in april de deuren als stijlvolle bed & breakfast met zes kamers en een congresruimte. Het molenaarsdomein was in de veertiende eeuw de bakermat van de vermaarde Merchtemse steltenlopers maar de voorbije jaren stond het gebouw stilletjes te vervallen.

Franky Van Keer (51) en Elke Buggenhout (42) kochten de Langeveldemolen drie jaar geleden, nadat de laatste eigenaar naar een rusthuis was verhuisd. Gedurende die drie jaar werkten ze samen aan de restauratie en de heropbouw van dit Merchtems stukje erfgoed. “En die verbouwingen verliepen niet altijd even eenvoudig”, vertelt Franky. “Om de stabiliteit van het gebouw te herstellen hebben we 23 betonnen pijlers in de grond geboord. Vervolgens hebben we ook een stalen constructie aangebracht. Die extra werken waren niet gepland, en de verbouwing van een oud gebouw als dit is soms om zot van te worden. Maar het resultaat mag straks echt wel gezien worden.”

De oude molenaarswoning werd al grondig verbouwd. Van de oude schuur wordt momenteel een congresruimte gemaakt die evengoed kan gebruikt worden voor een babyborrel of een feestje. In het poortgebouw werd de professionele keuken gebouwd. “En de stallingen van weleer hebben we ingericht als stijlvolle gastenkamers”, vervolgen Franky en Elke. “Momenteel zijn we alles nog aan het afwerken. We hebben het oude dakgebinte en andere houtstructuren zo goed intact gehouden. Op één van de kamers bleef zelfs de authentieke katrol hangen. En ook de oude watermolen hebben we uiteraard bewaard.”

De nieuwe B&B beschikt straks over zes kamers en twee vergaderzalen. De officiële opening heeft plaats op 23 april. Franky en Elke krijgen die dag ook bezoek van de bekende Merchtemse steltenlopers. En dat is niet toevallig. “Honderden jaren geleden werd het gehucht Langevelde vaak afgesloten van de rest van het dorp omdat de Grote Molenbeek buiten haar oevers trad”, vertelt Elke. “Om toch het dorp te bereiken, gebruikten te inwoners van Langevelde lange stelten om de moerassige plaatsen te overbruggen zonder natte voeten te krijgen. Zo zijn de steltenlopers dus ooit ontstaan.”

Voor Franky betekent de oude watermolen ook een herinnering aan zijn jeugdjaren. “Ik woonde in het naburige Terlinden”, vertelt hij. “Wij kwamen als kleine jongens vaak naar de waterval kijken, meestal met de fiets nog. De molen is nu mijn levenswerk maar vooral ook en vooral een stukje jeugdsentiment.”

De oudste delen van de watermolen dateren van de veertiende eeuw. Destijds had de molen ook een waterrad, maar dat werd in 1903 afgebroken. Vanaf de jaren 30 werd de molen elektrisch aangedreven en verdwenen de houten schoven van de sluis.