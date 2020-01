Astrid uit Merchtem opent vakantiehuis in Kigali: “Bij ons krijg je het échte Rwanda te zien” Wim De Smet

23 januari 2020

12u35 0 Merchtem Astrid Herbosch (38) uit Merchtem opende, samen met haar echtgenoot Adolphe, zopas een vakantiehuis in Kigali, de hoofdstad van Rwanda. “Dit is een prachtig land en achter iedere bocht wacht er een nieuw vergezicht.”

Astrid is de jongste dochter van dokter Sus Herbosch. Ze studeerde orthopedagogie, werkte vervolgens acht jaar in de kinderpsychiatrie maar maakte intussen ook verre reizen. “In 2013 ben ik met Artsen Zonder Vakantie een eerste keer in Rwanda terechtgekomen”, vertelt Astrid. “Ik verbleef vier maanden en nam de tijd om het land rond te reizen. Rwanda is een heel intrigerend land met een rijke geschiedenis.”

Een jaar later keerde Astrid al terug naar het land waaraan ze haar hart verloren had. Ze ging er aan de slag als vrijwilliger in het buitengewoon onderwijs. “Ik moest 23 scholen in het hele land opvolgen en de leerkrachten extra advies geven”, luidt het.

Astrid leerde intussen ook Adolphe (32) kennen, haar huidige echtgenoot. “We zijn teruggekeerd naar België en we hebben hier 3 jaar samengewoond”, vertelt ze. “Maar we misten de zon. Toen zijn we beginnen denken over een terugkeer naar Rwanda. We wilden daarbij onze ervaringen combineren. Ik ben een fervent reiziger die graag kookt en mensen ontvangt. Adolphe beschikt dan weer over een uitgebreid netwerk en heeft veel kennis over Rwanda. Na een grondige voorbereiding hebben we beslist om in Kigali een ViaVia Joker Reiscafé op te starten.”

Astrid en Adolphe huren er sinds eind vorig jaar een groot gebouw met zes kamers. “Er is een slaapzaal voor 4 mensen”, vervolgt Astrid. “Daarnaast hebben we nog eens 4 kamers voor telkens 2 personen. En we hebben nog een grote familiekamer waar je met 4 kan slapen. Deze kamer heeft ook een dressing en jacuzzi. De prijzen variëren tussen 25 dollar voor een overnachting in de slaapzaal, en 165 euro voor de luxueuze familiekamer.”

Het vakantiehuis legt ook de focus op sociaal en duurzaam ondernemen. Astrid en Adolphe bereiden er zelf ook Belgisch stoofvlees. “We willen vooral mensen samenbrengen”, luidt het. “Zo organiseren we zangavonden rond een kampvuurtje. En op de menukaart vind je Belgisch stoofvlees maar evengoed de Rwandese variant ervan. We hebben ook een activiteitenlogboek gemaakt zodat mensen langs de lokale dorpjes kunnen reizen en het échte Rwanda te zien krijgen.”

“Kigali is een veilige en comfortabele stad en dat zijn echt wel belangrijke troeven”, zegt Astrid. “Alle toeristische trekpleisters liggen op 3 uur rijden. Zo vind je hier het majestueuze Kivu-meer en het Akagera National Park voor safari’s. In het Volcanoes National Park kan je dan weer gorilla’s en vulkanen zien.”

Meer informatie over het Joker Reiscafé in Kigali vind je op viavia.world.