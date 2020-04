Albanees (35) in Merchtem opgepakt na moord op uitbater pizzeria in Strombeek-Bever Tom Vierendeels

12u15 3 Merchtem Een 35-jarige Albanees is in Merchtem opgepakt op verdenking van moord op de uitbater van een pizzeria in Strombeek-Bever. Hij werd door de onderzoeksrechter aangehouden en bekende de feiten. Of de dertiger ook in Merchtem woont, is niet duidelijk.

De 42-jarige uitbater van een pizzeria werd woensdag tijdens de late namiddag zwaargewond aangetroffen in zijn zaak. Hij bleek minstens één schotwonde te hebben en overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Verder onderzoek bracht aan het licht dat er een persoon met een rode jas de pizzeria was buitengestapt en niet lang na de gepleegde moord werd in Meise een auto in brand gestoken door een man met een rode jas. In de auto werd een vuurwapen aangetroffen. De man was vertrokken op een plooifiets. Uiteindelijk kon in Merchtem een man op een plooifiets met verschroeide kledij gearresteerd worden. Het gaat om een 35-jarige met de Albanese nationaliteit. Hij verscheen donderdag voor de onderzoeksrechter en bekende de moord, maar gaf geen motief voor zijn daden.