Achttien sociale huurwoningen op uiteinde van Luitenant Dewindestraat Wim De Smet

22 oktober 2019

16u45 1 Merchtem De sociale huisvestingsmaatschappij Providentia is gestart met de bouw van een sociaal woonblok op het uiteinde van de Luitenant Dewindestraat in Merchtem. Het project krijgt de naam ‘Harmonieblock’, verwijzend naar de nabijgelegen feestzaal van de bekende muziekvereniging.

Het Harmonieblock telt achttien sociale huurwoningen. Die worden gebouwd op een braakliggend perceel tussen de Stoofstraat en het Mieregemplein. Drie flats krijgen één slaapkamer, zes andere flats tellen twee slaapkamers. Op de verdieping komen nog eens negen woongelegenheden met telkens drie slaapkamers.

Providentia investeert 2,35 miljoen euro in het project. “De woongelegenheden zijn functioneel, ruimtelijk en voorzien van veel natuurlijk licht”, meldt Leen Deraedt van Providentia. “Iedere woning beschikt ook over een zonneboiler en het regenwater wordt gerecupereerd voor het spoelen van de wc’s. Ook het aantal materiaalsoorten is beperkt gebleven.”

Speelplein Ten Anckere

De nieuwe doodlopende straat wordt ook een verkeersluwe speelstraat. “Dit sluit mooi aan bij de huidige invulling van het speelplein Ten Anckere”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Lien Casier (CD&V). “We streven hier naar een mooie symbiose tussen sociale controle en vrijheid voor de jongeren en kinderen die gebruik maken van het speelplein.”

De wachtlijst met kandidaat-huurders is intussen al lang. De toewijzingen zijn gepland voor het voorjaar. Kandidaat-huurders kunnen de woningen ook bezoeken tijdens een kijkdag.

De sociale huisvestingsmaatschappij Providentia verhuurt 3.200 appartementen in 21 gemeenten. Eerder bouwde Providentia ook al sociale huurwoningen in het Lombaredenveld (in de jaren ’70) en de Huttert (in 2003).