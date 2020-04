Exclusief voor abonnees Acht jaar na ongezien zinloos geweld wacht slachtoffer nog steeds op schadevergoeding Wouter Hertogs

07 april 2020

16u29 0 Merchtem In 2012 werd Francis Vrijdag (62) het slachtoffer van ongezien zinloos geweld. Minstens 2.500 mensen kwamen op straat in een stille mars. Acht jaar later is de juridische lijdensweg van Francis, die ondertussen nog andere tegenslagen te verwerken kreeg, nog steeds niet voorbij.

8 december 2012. Francis Vrijdag had er een topavond opzitten. Hij was naar het jaarfeest van de lokale KWB-afdeling geweest in zaal Vijverdal, nabij de kerk. De sfeer was uitgelaten geweest en het weerzien met vrienden en kennissen had hem deugd gedaan. Opgewekt trok hij te voet naar zijn woning in de Dendermondestraat. Maar ter hoogte van de oude Ginder Ale-brouwerij liep het mis. Hij wordt plots langs achteren vastgegrepen. Het blijken Florent M. (18) en Arthur V. (19) te zijn. Ze slaan Francis neer met een honkbalknuppel, stelen zijn portefeuille en laten hem voor dood achter.

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen