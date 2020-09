A-speler Tom Pisane kiest voor Amerikaans college tennis: “Groeien als mens én speler” Stijn Deleus

29 september 2020

17u07 0 Merchtem Hoe zou het nog zijn met Tom Pisane, op z’n 19de nog altijd één van de grootste Vlaams-Brabantse tennisbeloftes? Goed, zo blijkt. Terwijl de competitie op het ITF-circuit de voorbije weken terug opgestart is, heeft het nummer 1047 op de wereldranglijst een belangrijke knoop doorgehakt door voor college tennis te kiezen.

De jongeman uit Merchtem studeert en tennist dezer dagen aan de Louisiana State University. “Ik vertoef nu al bijna anderhalve maand in Amerika”, vertelt hij. “Voor matchen is het nog net iets te vroeg, ook hier is het afwachten hoe het coronavirus evolueert. Maar ondertussen loop ik hier wel school in de voormiddag, om na de middag telkens te trainen in teamverband. Eigenlijk is het allemaal vrij snel gegaan. Je moet weten dat ik twee jaar terug al gevraagd werd om college tennis te spelen, maar toen had ik daar weinig interesse in. Wat wel al een tijdje tot nadenken stemde, was dat het financieel gewoon heel moeilijk is om jezelf staande te houden zonder steun. Op den duur begon dat wel wat te wegen. Je moet eigenlijk week in week uit de eindfase halen in die Futures om er iets aan over te houden en dat zorgt sowieso voor bijkomende druk.”

Klik met Vliegen

Toch leek Pisane sinds vorig jaar opnieuw op het goede spoor en dat had alles te maken met zijn samenwerking met ex-prof Kristof Vliegen. “Klopt ja, ik kon bij hem te gaan trainen in Thermae Sports Merchtem en dat kwam echt als een geschenk uit de hemel. Zowel op tennistiek als menselijk vlak was de klik er meteen. Hij kon me gewoon heel goed inschatten en bracht me tactisch heel veel bij. Dat alles maakte dat ik het plezier helemaal had teruggevonden, tot hij dan afgelopen mei z’n kruisbanden scheurde. Het is niet alleen dat voorval dat me finaal voor Amerika deed kiezen, maar zijn maandenlange onbeschikbaarheid was het laatste duwtje dat ik nodig had om de sprong te wagen.”

Shaquille O’Neal

Hoe plots ook, de beslissing is weloverwogen en Pisane verwacht veel van zijn Amerikaans avontuur. “Het is en blijft een unieke kans die ik krijg om daar een diploma business te halen en tegelijk op hoog niveau te blijven tennissen”, klinkt het enthousiast. “Louisiana State is één van de grootste sportscholen van Amerika, als je weet dat Shaquille O’Neal er ooit school liep en dat ze daar kampioen in het American Football zijn geworden. Ik maak er deel uit van een heel leuk team, dus aan sparringpartners geen gebrek en de accomodaties zijn uitstekend. Ik wil er groeien als mens maar ook als speler, want mijn ambitie om zo hoog mogelijk te geraken op de ATP-ranking blijft intact.”

Ideale voorbereiding

“Het is nog even afwachten of ik in Amerika zelf een paar Futures ga kunnen afwerken”, aldus nog Tom Pisane. “Maar vanaf januari vangt het college tennis echt aan en dan ga ik veel wedstrijden kunnen spelen. Voor mij is dat matchritme echt ideaal als voorbereiding op de belangrijke zomermaanden. In mei kom ik sowieso terug naar België. Het ergste was misschien wel mijn moeder achterlaten, maar ze heeft er ondertussen vrede mee. Tegenwoordig zijn er manieren genoeg om contact te houden met elkaar (knipoogt).”