25ste Corrida van KWB Merchtem trekt ook tiendaagse kermis op gang WDS

16 augustus 2019

19u05 0 Merchtem Meer dan negenhonderd sportievelingen hebben vanavond deelgenomen aan de Corrida en Kinderjogging van KWB Merchtem. Het loopevenement is traditioneel de start van Kermis Merchtem.

De KWB organiseerde vandaag voor de 25ste keer de Corrida, een loopwedstrijd waarbij de deelnemers kunnen kiezen tussen afstanden van 3, 6 of 12 kilometer. Tegelijk zijn er ook wedstrijden voor kinderen. De Corrida betekent ook een gezonde start van de tiendaagse kermis. De komende anderhalve week organiseert KWB ook nog een petanque-tornooi, en vrijwel elke dag is het wel ergens feest in Merchtem.

Het complete programma van Kermis Merchtem is hier te vinden.