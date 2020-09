150 euro voor een kilootje entrecôte: waarom de runderen van Hof van Ossel haast vleesgeworden kaviaar zijn

Merchtem

Een Wagyu-steak bestellen? Dan hou je best rekening met... een gepeperde rekening — iets wat een klant van topchef Gordon Ramsay intussen ook al weet. Het vlees van de Wagyu-runderen is dan ook van het meest exclusieve ter wereld. En zowaar terug te vinden in Merchtem. Het Hof van Ossel, van veehouder Filip Meysmans (44), heeft er liefst 180 rondlopen. Waarom een kilootje entrecôte van zijn dieren al snel 150 euro kost? De vraag brandt op onze lippen wanneer we zijn erf betreden.