10.000 liter grondwater stroomt per uur in riolering, maar dan worden inwoners inventief Tom Vierendeels

03 juni 2020

Merchtem Verboden om het zwembad te vullen of de auto te wassen door de droogte? Daar hebben ze in Merchtem een oplossing voor gevonden. Elk uur wordt er 10.000 liter water opgepompt aan een bouwwerf en inwoners maken daar nu handig gebruik van. De gemeente plaatste zelfs al een container om het water op te vangen.

Al enige tijd is in de Stationsstraat een de bouw van een appartementsgebouw bezig. “En dat grondwater moet weg omdat we enkele meters diep onder het straatniveau werken”, zegt Kristof Lombaerts van de firma Klobo die er aan de slag is. “Een gespecialiseerde firma staat daarvoor in en haalt het water op een diepte van vier à vijf meter uit de grond. Naar verluidt lopen hier ook enkele ondergronds wateraders. In totaal gaat het om 10.000 liter per uur.” Zelf vindt Lombaerts dit ook zonde. “Ik probeer zelf ook meestal zo ecologisch mogelijk na te denken en het is dan jammer dat er zo veel water gewoon in de riolering belandt”, zegt hij. “Spijtig, maar we kunnen echt niet anders. Het is dus goed dat mensen het water hergebruiken.”

Jonge bomen zien af

Maar inventief zijn ze wel in Merchtem. Een buurtbewoner wilde voornamelijk iedereen aanzetten tot nadenken over de verspilling en plaatste een bordje met het opschrift ‘Waterbrond – gratis’ aan de werf. Eens het bekend raakte onder de inwoners zakten velen af naar de Stationsstraat om er de auto te komen wassen of om enkele jerrycans te vullen. Woensdag zakten ook voorzitter Alain De Cré en Renaat van Natuurpunt Merchtem af naar de ‘waterbron’. “Welgekomen om bomen water te geven”, klinkt het. “In december vonden plantacties plaats waarbij onder meer ook de scholen hielpen. Die boompjes zien enorm af door de droogte. Dat is eigenlijk al vier jaar het geval, waardoor we nu in december planten in plaats van februari of maart. We waren gestart met het gebruiken van water uit mijn eigen waterput, maar toen kwam mijn vrouw op het idee om het water in de Stationsstraat te gebruiken. Ze had het op Facebook gezien. Eigenlijk echt zonde dat het hier allemaal de riolering inloopt.”

Doorn in het oog

De gemeente plaatste intussen al een container die als buffer dient. “Zo kan het water hergebruikt worden door de inwoners”, zegt Steven Elpers (Open Vld), schepen van onder andere Waterbeheersing. “Iedereen wat dat we niet moeten morsen met water en zo’n bouwwerven zijn dan ook niet onterecht een doorn in het oog van vele mensen. In tijden van droogte is het schrijnend te zien hoeveel water er naar de riolering gaat.”

Het bestuur is ook van plan dit in de toekomst aan te pakken. “We denken erover na een reglement op te stellen voor aannemers om ze aan te zetten tot het hergebruik van het opgepompte water of om het op z’n minst op te vangen om later te gebruiken”, gaat Elpers verder. “Dat oppompen is niet alleen op momenten van droogte het geval en het water is niet altijd nodig op het moment dat het opgepompt wordt. Als aannemers hieraan voldoen kunnen we ze bijvoorbeeld vrijstellen van een tax die we daarop heffen. Zelf blijf ik uiteraard voorstander dat eender wie die het kan gebruiken het water komt verzamelen. Dat is uiteraard beter dan er een tax op te heffen terwijl het toch wegloopt. Onze diensten maakten ook al gebruik van het water om bijvoorbeeld bloemperken te besproeien.”