“Restaurant onbereikbaar door werken? Dan bouwen we maar zelf een brug” Tom Vierendeels

30 januari 2020

14u35 3 Merchtem Barbara Beeckman van restaurant De Passerel in het centrum van Merchtem heeft met haar vriend Wim Demunter een voetgangersbrugje gebouwd om bereikbaar te blijven. Het pad naar hun restaurant is momenteel onderbroken door vernieuwingswerken. “Een tijdelijke oplossing die er ook is voor de schoolgaande jeugd en klanten van de Delhaize”, klinkt het.

Een tweetal weken geleden werd gestart met de heraanleg van het kasseibaantje dat de Reedijk met de Puursstraat verbindt en langs het restaurant loopt. Het ging om zeer oude kasseien die een gevaar vormden, vooral voor mensen die slechter te been zijn. Tegelijkertijd wordt ook de riolering vernieuwd. “We dachten op voorhand al eens na hoe we bereikbaar konden blijven”, zegt Barbara Beeckman. “Bij het begin van de werken bleven we via de Reedijk goed bereikbaar, maar nu ze het restaurant gepasseerd zijn moesten we een alternatief hebben. Wim kwam op het idee om een voetgangersbrugje aan te leggen dat over de vijver loopt. De ‘passerel’ geeft zo uit op het park aan de overkant van de vijver.” Dat parkje ligt aan de woning van de ouders van wijlen schepen Kris De Pauw waarvan Barbara de weduwe is en is dus privédomein. “Normaal gezien is het daar ook afgesloten voor bezoekers, maar nu kunnen we iedereen via daar wel blijven ontvangen.”

Een dag werk

Wim ging woensdagochtend aan de slag. “Maar er was eerst wel contact geweest met schepen Steven Elpers”, klinkt het. “Het gemeentebestuur verleende ook onmiddellijk medewerking door materiaal ter beschikking te stellen.” Wim ging rond 10 uur aan de slag en begon met het nodige materiaal te verzamelen. “De balken werden gehaald bij een bevriende aannemer en de anti-slipmatten die er bovenop kwamen zijn uitgeleend door de gemeente”, gaat het verder. “Daaronder werden stutten geplaatst. De vijver is momenteel wel leeg, maar de grond is toch drassig. Daarom werden panelen geplaatst zodat het brugje niet wegzakt. ‘s Avonds waren de werken afgerond en werd het een stevig geheel.” De reling werd vervolgens aangekleed met LED-lichtjes en er wordt nagedacht om de weg via het park nog sfeervoller te maken.

Voor iedereen

Maar het brugje mag door iedereen gebruikt worden. Aan het restaurant start bijvoorbeeld de wandelroute Pakespad, een eerbetoon aan Kris De Pauw. “Zowel ‘s ochtends al ‘s avonds passeren hier veel scholieren en ook klanten van de Delhaize maken gebruik van het pad”, gaat Barbara verder. “Zij kunnen nu dus ook gewoon de weg blijven gebruiken. Het is dus niet voorbehouden aan onze klanten.” Blijvend is het initiatief niet. “De werken zouden normaal over een tweetal weken gedaan moeten zijn”, gaat het verder. “Maar er zijn intussen al wat vertragingen geweest door een onverwachts probleem met de riolering en er was ook al een waterlek. Het kan dus altijd uitlopen. Maar als de werken gedaan zijn gaat het brugje weg. Het park zal tegen de zomer ook volledig heringericht zijn en de vijver komt ook weer vol water te staan.”

Schepen Steven Elpers (Lijst1785) ziet er geen graten in. “Het brugje bevindt zich op privédomein en het gaat om eigen initiatief”, zegt hij. “We hebben geen werken uitgevoerd, maar hebben wel materiaal en materieel ter beschikking gesteld. Als we op zo’n manier de mensen kunnen helpen en het restaurant bereikbaar houden: waarom niet? Het zou ook te gek zijn dat anderen de constructie dan niet zouden mogen gebruiken.”