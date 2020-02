‘Kleine wildernis’ krijgt vorm: leerlingen tuinbouwschool stellen ontwerpen voor WDS

03 februari 2020

14u20 0 Merchtem De gemeente Merchtem organiseert op 11 februari een inspraakmoment over de aanleg van een ‘kleine wildernis’ in Peizegem.

De kleine wildernis wordt aangelegd in de nieuwe woonwijk in de Benoit Ballonstraat en de François Beukelaersstraat. Het gaat om een stukje natuur waar kinderen nog naar hartenlust mogen ravotten, samenkomen en iets opsteken van de natuur. Enkele maanden geleden vond al een infoavond plaats over dit project. De leerlingen van de Tuinbouwschool hebben toen een aantal ontwerpen voorgesteld waarop iedereen opmerkingen en suggesties kon geven. Met deze input zijn de leerlingen aan de slag gegaan en hebben ze twee vernieuwde ontwerpen gemaakt. Die stellen ze volgende week dinsdag voor. De aanwezigen kunnen op hun beurt feedback geven op de plannen. Het infomoment heeft om 18 uur plaats in de tuinbouwschool in de Molenbaan.