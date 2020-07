Zwemmers ‘t Badhuis moeten voortaan gegevens achterlaten Maxime Petit

23 juli 2020

12u13 0 Menen Vanaf vandaag, donderdag, zijn de zwemmers van ‘t Badhuis verplicht hun persoonlijke gegevens achter te laten. Dit om contacttracing mogelijk te maken wanneer een zwemmer besmet blijkt met het coronavirus.

De directie van het zwembad raadt daarom alle zwemmers aan een tiental minuutjes voor het tijdsblok aan te komen om naam, adres en telefoonnummer te noteren op een document zodat ze tijdig in het water kunnen plonzen. Alles wordt in het werk gesteld om de procedure vlot te laten verlopen. Sinds 16 juli zijn de zwemmers van boven de twaalf jaar ook verplicht een mondmasker te dragen bij het binnenkomen van het gebouw tot in de kleedkamers. Sinds de coronacrisis mag je nog maximaal 90 minuten zwemmen in ‘t Badhuis en moet je vooraf reserveren. De capaciteit is beperkt tot 100 om de kans op besmetting tot een minimum te reduceren.