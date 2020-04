Zwembadproducten verkeerd gemengd: ondernemer raakt bevangen en moet naar ziekenhuis VHS

22 april 2020

18u25 4

Marc Desmet, bestuurder bij Unizo, moest woensdagnamiddag voor verzorging naar het ziekenhuis nadat hij thuis bevangen raakte door de dampen van chemische producten. Dat gebeurde iets voor 16.30 uur in zijn villa langs de Ieperstraat in Menen. Marc Desmet mengde per ongeluk op een verkeerde manier twee chemische producten in de kelder onder zijn zwembad. Hij raakte bevangen door de dampen, maar slaagde er wel nog zelf in om uit de kelder te klauteren en alarm te slaan. De brandweer kwam ter plaatse om de chemische producten te neutraliseren. Die werden uiteindelijk ook weggehaald uit de kelder.