Zwembad Menen is vanaf vrijdag triagecentrum Alexander Haezebrouck & Maxime Petit

19 maart 2020

10u22 38 Menen Zwembad ’t Badhuis in Menen doet vanaf vrijdag dienst als triagecentrum om de druk op het ziekenhuis te verminderen door de coronacrisis. “Mensen moeten wel eerst de huisarts blijven bellen, hij zal dan beslissen of je naar het triagecentrum moet of niet”, zegt Henk Wekking.

Patiënten die mogelijk besmet zijn met het coronavirus zullen zich vanaf vrijdag moeten aanmelden aan ’t Badhuis in Menen vooraleer ze doorverwezen worden naar de spoed. “Patiënten die mogelijk besmet zijn moeten nog altijd eerst de huisarts bellen”, zegt Henk Wekking. “Op basis van de telefonische informatie zal hij beslissen om een afspraak voor je te maken in het triagecentrum waar de patiënten door een huisarts ontvangen zullen worden. We doen dit om te vermijden dat te veel mensen meteen naar het ziekenhuis of de huisarts trekken en daar mogelijk andere mensen besmetten. Het zwembad is een goeie locatie, omdat we de fysieke flow goed kunnen opvolgen. We hebben drie afgescheiden dokterskabinetten ingericht die na een bezoek van een mogelijk besmet persoon volledig gedesinfecteerd zal worden. Bij het onthaal zal ook iemand volledig afgeschermd zitten dankzij plexiglas. Het enige fysieke contact dat een patiënt zal hebben is met de huisarts die op dat moment aanwezig zal zijn. Wie symptomen van het coronavirus vertoont, wordt behandeld op de spoeddienst.” De kleedkamers werden omgetoverd tot dokterspraktijken, een vreemd zicht. ’t Badhuis doet vanaf vrijdag dienst als triagecentrum voor Menen, Lauwe, Rekkem, Wevelgem, Marke en Wervik. “Stel dat dat gebied te groot wordt, zijn er ook nog uitbreidingsmogelijkheden in de deelgemeenten maar we hopen om alles zoveel mogelijk te kunnen blijven centraliseren.” Het triagecentrum opent vanaf 9 uur tot 12 uur en vanaf 13 uur tot 16 uur. Er is een beurtrol opgesteld voor de huisartsen uit de omgeving om aanwezig te zijn.