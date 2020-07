Zonnebankcenter plaatst quote Marc Van Ranst op raam: “Een rare overinterpretatie van wat ik zei”



Alexander Haezebrouck

29 juli 2020

18u38 0 Menen Het zonnebankcenter Eureka langs de Ieperstraat in Menen geeft haar klanten een opvallende mededing mee als ze langskomen. Aan het raam hangt een foto van viroloog Marc Van Ranst met daarnaast een uitvergrote quote van hem. “UV-stralen helpen het virus desactiveren”, staat er. Van Ranst laat weten dat dit helemaal niet is wat hij bedoelde.

Zaakvoerster Arlette Dezeure van zonnebankcenter Eureka zag de quote van viroloog Marc Van Ranst opduiken helemaal in het begin van de eerste opstoot in ons land. In grote letters word je met een foto van Marc Van Ranst verwelkomd met de zin ‘We vermoeden dat het klimaat een belangrijke rol speelt. Niet zozeer de warmte of vochtigheid, maar wel de uv-straling. Die uv-stralen kunnen het virus desinfecteren.’ Arlette nam een foto van die quote. “Ik heb het dan groot uitgetypt en aan het raam gehangen”, vertelt ze. “Op die manier wil ik klanten op hun gemak stellen, ik hoor ook overal dat uv-stralen toch ontsmettend werken. Een actie van de zaakvoerster die op z’n minst wenkbrauwen doet fronsen. Niet in het minst bij viroloog Marc Van Ranst zelf. “Dit is een rare overinterpretatie van wat ik toen gezegd heb”, laat Van Ranst weten. De viroloog liet eerder verstaan dat druppeltjes die gelanceerd worden wanneer iemand niest of hoest, in de zon niet lang op een oppervlakte blijven hangen. “In de zon drogen die druppeltjes snel op en gaat het virus door het uv-licht vlugger geïnactiveerd worden”, liet Van Ranst eerder verstaan.