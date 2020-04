Zondag klinken tophits door de beiaard, te volgen via livestream Alexander Haezebrouck

13u57 0 Menen Komende zondag op Pasen zullen een uur lang bekende hits gespeeld worden op de beiaard in Menen. “Vanaf drie uur zal onze stadsbeiaardier het beste van zichzelf geven, je zal zelf live kunnen volgen via een livestream”, zegt schepen Griet Vanryckegem (N-VA).

Vanaf 15 uur zondagnamiddag zullen een uur lang hits zoals Ik hou van u tot You’ll Never Walk Alone klinken in het stadscentrum van Menen via de beiaard. “In deze moeilijke periode willen we een boodschap van troost en hoop geven”, zegt schepen Griet Vanryckegem (N-VA). “Niets is symbolischer van de klokken te laten luiden op Pasen. Daarom zal onze stadsbeiaardier Wim Berteloot een uur lang bekende songs spelen op de beiaard.” Voor het eerst zal de beiaard ook live te zien zijn tijdens een beiaardconcert. De stad zal een livestream uitzenden op de Facebookpagina van de Stad Menen.