Zondag editie 47 van Breughelkermis, zonder Nesten maar met Luc Dufourmont Alexander Haezebrouck

14 juni 2019

20u01 0 Menen Zondag is het opnieuw Breughelkermis in Rekkem. Traditiegewijs werd die geopend door Karikaturist Nesten met het plechtig voorlezen van een oorkonde. Sinds zijn overlijden werd zanger/acteur Luc Douformont uitverkozen om die taak op zich te nemen. Menenaar Nicolas Verhaeghe maakt dit jaar de karikatuur van de dorpsfiguur van deze editie van Breughelkermis.

De zevenenveertigste editie van Breughelkermis wordt geopend door zanger/acteur en Rekkemnaar Luc Dufourmont om 12.15 uur op Rekkem Plaats. Daarvoor al, vanaf tien uur openen de handelaars met een Breugheliaanse feestmarkt. Nesten maakte ook telkens een karikatuur van een dorpsfiguur. Die taak wordt nu overgenomen door Nicolas Verhaeghe uit de barakken in Menen. Hij maakt een portret van Bea Vanoosthuyze (76) die 35 jaar lang het wegrestaurant Inter uitbaatte aan de grensovergang langs de E17. Het feest wordt pas echt op gang geschoten om 14.30 uur in de feesttent met Kabouter Plop. Om 17 uur is er uiteraard de grote Breughelworp aan het dorpshuis.