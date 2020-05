Zomergevoel in Menen dankzij versoepelde coronamaatregelen Maxime Petit

08 mei 2020

18u42 0 Menen De beloofde zon bleef vrijdagnamiddag meestal achter de wolken verscholen maar toch haalde het kwik de 24 graden. Dat zorgde op sommige plaatsen in Menen voor zomerse taferelen zeker omdat de versoepeling van de coronamaatregelen ervoor zorgt dat er iets meer genoten kan worden.

Ook bij TC De Watertoren zijn ze maar al te content met de huidige weersomstandigheden. Zeker omdat de tenniscourts en de padelbanen sinds maandag weer toegankelijk zijn voor sporters. Het is er al heel de week bijzonder druk. “En toch verloopt alles hier veilig”, verzekert lid Thibault Denolf uit Wevelgem die een partijtje tennis kwam spelen met Esteban Vercaigne. “We kunnen geen gebruik maken van de kleedkamers en ook de rustbanken zijn verdwenen. Het is dus een match spelen en direct weer naar huis. Er is ook geen lichamelijk contact met de medespeler. De begroeting gebeurt door met de racket tegen mekaar te tikken. Het voelt wat vreemd aan maar eigenlijk zijn we gewoon content dat we onze favoriete sport weer mogen beoefenen.”

Het zomerweer zorgde niet meteen voor de grote massa langs de Leie en in het centrum van de stad. Veel mensen blijven nog steeds in hun kot. Al dan niet gedwongen. Voor scholier Yorben Meijer (18) werd het een dagje schooltaken afwerken in zijn tuin in de bloemenwijk in Menen. Hij volgt normaal les in de Heilige Familie in Ieper maar de school heropent pas volgende week de deuren. De familie Vandaele uit Menen haalde dankzij de aangename temperarturen de barbecue vanonder het stof. “Om te oefenen tegen dat we weer familie mogen ontvangen”, was de uitleg van Arlette.

Drie jonge voetballers uit Wevelgem vonden de weg naar het Vaubanstadion om samen een balletje te tikken. “In onze gemeente kunnen we daarvoor niet terecht. Het doet deugd om nog eens op een echt terrein te kunnen shotten”, klonk het.

In WZC Marie-Astrid genoten de bewoners eveneens van de buitenlucht. Het mocht vandaag zelfs met een pintje. Bezoekers bleven op veilige afstand maar konden toch zwaaien of een kusje gooien naar hun geliefd familielid.

Wie nog van het zomerweer wil profiteren zal zich moeten haasten. Zaterdag kan het kwik nog boven de 25 graden uitkomen maar vanaf zondag wordt het regenachtig en nemen de temperaturen een ferme duik.