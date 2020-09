Zeven bewoners en vijf medewerkers WZC Andante besmet met corona AHK & MPM

26 september 2020

18u24 0 Menen In het Woonzorgcentrum Andante in Menen werden afgelopen week zeven bewoners en vijf medewerkers positief bevonden op het coronavirus Covid-19. Het WZC gaat nu volgende week dinsdag alle bewoners en personeel testen op het coronavirus.

Afgelopen woensdag testten zes bewoners en vier personeelsleden positief op het coronavirus Covid-19. Later in de week kwam daar nog één bewoner en één personeelslid bij. “Omdat we opnieuw een duidelijk beeld van de situatie binnen het woonzorgcentrum willen hebben, gaan we opnieuw iedereen testen”, klinkt het bij WZC Andante. “We vroegen al testmateriaal aan via het Agentschap Zorg en Gezondheid en dat werd geleverd.” Komende dinsdag worden alle bewoners en personeelsleden getest. “Die tests worden dinsdag ook opgehaald tussen 18 uur en 21 uur. We hopen de resultaten zo snel mogelijk te hebben. Indien de testresultaten nog meer positieve bewoners weergeven, gaan wij opnieuw starten met het verhuizen van deze bewoners naar de cohortzone.” Het woonzorgcentrum stopt vanaf dinsdag ook volledig met de bezoekregeling, en dat voor vier dagen tot ze weten met hoeveel besmettingen ze te kampen hebben.

Ook zwaar getroffen in eerste golf

Het OCMW-rusthuis Andante werd in de eerste golf ook zwaar getroffen door corona. Nadat iedereen er in april werd getest bleken 39 bewoners van de 188 positief. Van de 186 personeelsleden testten er toen 24 positief. Ook enkele bewoners van het rusthuis kwamen te overlijden aan de gevolgen van het coronavirus.