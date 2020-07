Zes nieuwe agenten leggen eed af bij pz Grensleie Alexander Haezebrouck

01 juli 2020

16u59 0

Bij de politiezone Grensleie hebben woensdag zes nieuwe agenten de eed afgelegd. Het gaat om drie hoofdinspecteurs en drie inspecteurs. Hoofdinspecteur Peter Deberdt slaagde voor de opleiding hoofdinspecteur is op 1 juli gestart op de dienst Buurt en Verkeer. Hoofdinspecteur Pieter Jan Depuydt komt over van de zone Arro Ieper en is gestart op 1 juli op de afdeling Recherche – Diefstal en Drugs. Hoofdinspecteur Peter Viane stapt over van de Federale Gerechtelijke Politie West-Vlaanderen naar de zone Grensleie waar hij op 1 juli is gestart als diensthoofd informatiebeheer. Inspecteur Charlotte Maes komt over van Antwerpen en is op 1 mei gestart op de dienst Veiligheid – Interventie. Inspecteur Laurent Billiau stapt op 1 mei over van de dienst mobiliteit in de zone Arro Ieper naar de afdeling Rercherche – Team drugs en volksgezondheid van Grensleie. Inspecteur Jeroen D’Hooghe tenslotte kwam via de aspirantenmobiliteit en startte op 1 april op de dienst Onthaal / Steun van Grensleie.