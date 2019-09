Ze was 25 jaar kapster in Menen, nu leidt ze met dank aan Philippe Gilbert een prinsessenleven in Monaco: maak kennis met Winny Alexander Haezebrouck

18 september 2019

15u07 26 Menen Winny Suffys, die 25 jaar lang Coiffure Subliem in de Kortrijkstraat in Menen uitbaatte, is vanaf vrijdag te zien in de nieuwe reeks Monacovrouwen op VIJF. Zo’n acht jaar geleden liet ze Menen achter zich en volgde ze de liefde naar het mondaine Monaco, sindsdien leidt ze er een prinsessenleven. “Je zal de echte, goedlachse en vrolijke Winny leren kennen”, vertelt Winny.

In het programma Monacovrouwen volgen we het luxeleven van vier Vlaamse vrouwen in Monaco. Het programma doet erg denken aan Vlaamse Hollywoodvrouwen, het programma op VTM waardoor Astrid Bryan destijds bekendraakte. De Meense Winny Suffys is één van hen. Ze volgde de liefde naar Monaco, waar ze nu vanuit haar woning uitkijkt op de baai. “Het programma was heel leuk om te doen. We zijn alle vier verschillend. Mij zal je veel zien shoppen”, lacht Winny, die vorig jaar ook al te zien was in Shoppingqueens met Jani op VIJF. “Ik heb toen die aflevering gewonnen. Daarna wilden ze heel graag nog een programma met mij maken. Zo ontstond het idee voor Monacovrouwen. Ik heb meegezocht naar kandidates, wat niet makkelijk was, want Monaco is eerder een gesloten gemeenschap. Toch zijn we erin geslaagd vier kandidates te vinden die een inkijk willen geven in hun luxeleven hier. Want dat is het wel hé, ik leid hier een prinsessenleven.”

Winnynaise

Toch doet Winny meer dan de dure boetieks afschuimen en op het strand liggen. “Twee dagen per week werk ik in een kledingboetiek”, vertelt Winny. “Mijn man Vincent was daar eerst erg boos om. Hij wou dat ik in Monaco kon rusten en genieten, maar ik was sinds mijn achttiende zelfstandig kapster. Ik deed dat met enorm veel passie en hield ook van de drive om de hele tijd bezig te zijn. Ik moet sowieso iets kunnen doen. Hoe glamoureus mijn leven hier in Monaco ook is, ik doe de was en de plas zelf. Ook dat was een schok voor Vincent. ‘Dat heeft nu eens nog nooit een vrouw voor mij gedaan’, zei hij.” Winny probeert ook haar eigen mayonaise, de Winnynaise op de markt te brengen. “Het is een gezonde versie van mayonaise met veel minder vet. Ik heb al een patent op het recept genomen nadat het een succes was in een Frans televisieprogramma, het op de markt krijgen zou fantastisch zijn.”

Philippe Gilbert

Winny is zo’n acht jaar geleden vanuit Menen naar Monaco verhuisd. Alles begon bij het huwelijk van wielrenner Philippe Gilbert met Patricia Zeevaert in 2010. “Ik kende heel veel volk in het wielermilieu, onder wie ook Philippe en Patricia. Ze hadden me gevraagd om getuige te zijn van Patricia zodat ik mee met hen aan tafel zat.” Aan die tafel zat ook Gilberts manager, Luikenaar Vincent Wathelet, die al enkele jaren in Monaco vertoefde. “Hij was de getuige van Philippe”, vertelt Winny. Meteen zocht hij contact met mij. Hij is als een blok voor mij gevallen. Nadien overstelpte hij me met bloemen, telefoontjes en nog veel meer. Eén keer haalde hij me op aan het kapsalon en zat ik plots met hem in een helikopter onderweg naar Spa Francorchamps. Ik viel van de ene verbazing in de andere. Het was heel leuk natuurlijk, maar tegelijk erg overdonderend voor een kapster uit Menen. Na drie maanden werden we een koppel. Hij wou dat ik zo snel mogelijk bij hem in Monaco introk, maar ik kon mijn kapsalon waar ik sinds mijn achttiende zelfstandig met heel veel plezier werkte, niet zomaar achterlaten. Na twee jaar werken tijdens de week en in het weekend op en af naar Monaco vliegen, ging het mis. Ik was oververmoeid en ben gevallen op de radiator. Toen stelde Vincent me voor een ultimatum. Of je vergeet mij, of je verhuist definitief naar hier. Na gesprekken met mijn familie heb ik besloten om de liefde te volgen en mijn kapsalon te verhuren. Het leven is hier geweldig, maar ik ben er eigenlijk gewoon ingerold.”

Tussen de celebs

Winny woont in Monaco tussen de celebrities. In haar blok woont zelfs de nummer één op de wereldranglijst in het tennis, Novak Djokovic. “Zelf volg ik het tennis niet zo van dichtbij”, vertelt Winny. “Verder is het wel zo dat ik met Vincent vaak ga dineren met politici of celebrities. Dat is leuk, maar het blijven voor mij ook maar gewone mensen hoor.” Haar man Vincent Wathelet runt in Monaco een productiebedrijf voor films en televisieprogramma’s. Monacovrouwen wordt uitgezonden op VIJF vanaf vrijdag 20 september om 20.35 uur.