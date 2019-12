Zaterdag vijftiende editie kerstmarkt Lauwe AHK

04 december 2019

08u07 0 Menen Zaterdag gaat voor de vijftiende keer de ééndagskerstmarkt in Lauwe door. De kerstmarkt in Lauwe is elk jaar een voltreffer. “We hebben dit jaar maar liefst 120 kerstkraampjes en zijn hiermee de grootste in de regio”, zegt administratief medewerkster Cassandra Vens van de stad Menen.

“Sinterklaas zal nog maar gepasseerd zijn of de Kerstman strijkt alweer neer in Lauwe”, zegt schepen van evenementen Herman Ponnet (sp.a). “Je zal er opnieuw niet verhongeren of vergaan van de dorst. Ik wens iedereen een sfeervolle en rustige vijftiende editie van de kerstmarkt toe.” Naast de vele kraampjes zal er ook redelijk wat animatie zijn. Zo voeren de dansers van dansschool Marie Flo een dansvoorstelling op Lauwe Plaats op. We zagen hen eerder ook al aan het werk in Belgiums Got Talent. Vanuit Frankrijk komt een groep de kerstmarkt opvrolijken met leddrums. De kerstmarkt wordt zaterdag officieel geopend om 17.30 uur ter hoogte van het gemeentehuis van Lauwe. Stadsambassadrice van Menen Sofie Marey en haar eredames zullen aanwezig zijn en snoep uitdelen aan de kindjes.