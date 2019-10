Zaakvoerders bankkantoor geven na maar liefst 35 jaar de fakkel door aan zoon: ‘Wij waren de eerste die een computer hebben aangekocht’ Joyce Mesdag

11 oktober 2019

17u21 0 Menen Na 35 jaar laten Patrick De Bruycker (60) en Martine Vanbesien (59) hun Argenta-bankkantoor over in handen van zoon Vincent (29). Dik gezaaid zijn ze zeker en vast niet, bankkantoren waar klanten al 35 jaar lang bij dezelfde gezichten terecht kunnen. “Grote banken maken de drempel naar plaatselijke kantoren steeds groter. Wij zorgen ervoor dat we ál onze 4000 klanten minstens één keer per jaar horen of zien.”

Het had niet veel gescheeld, of de Meense burgers hadden met hun spaarcenten niét bij de familie De Bruycker terecht gekund. “Eigenlijk was het plan dat we in Ruddervoorde een kantoor zouden starten”, vertelt Patrick. “Martine is van daar afkomstig, en er was daar wel ‘ruimte’ voor een kantoor, vond ook Argenta. We hadden er zelfs al bouwgrond gekocht om een nieuwbouw neer te poten. Op de valreep hield de zaakvoerder van de Argentavestiging in het centrum van Menen er echter mee op. Aangezien ikzelf geboren en getogen ben in Menen, werd het dus tóch een kantoor in Menen.”

In de jaren ’80 telde Argenta nog heel veel kleine kantoren. “Dat waren bijvoorbeeld ambtenaren of leerkrachten die hen thuis een kantoor inrichtten en klanten ontvingen in hun living. Wij waren bij de eersten die een échte bankkantoor hadden waar klanten terecht konden.”

De sector is de voorbije 35 jaar uiteraard sterk veranderd. “Zo hebben we nu veel minder cash geld liggen als in de beginperiode, toen er nog geen geldautomaten waren. En alles is uiteraard sterk ‘geïnformatiseerd’.”

Patrick en Martine hebben er de voorbije jaren altijd een erezaak van gemaakt ‘méé te zijn’ met de modernste ontwikkelingen. “Ondanks onze leeftijd konden klanten altijd bij ons terecht met vragen over internetbanking, die nieuwe betaalapps die recent ingeburgerd zijn, enz. Wij waren het allereerste Argentakantoor dat een computer heeft aangekocht, in 1986 was dat”, vertelt Patrick. “Vóór er computers waren, was het écht wel behelpen, hoor. We hielden bijvoorbeeld chronologisch bij welke kasbonnen de eerstvolgende waren die hun einddatum naderden. De eigenaars daarvan brachten we dan elke twee weken op de hoogte dat hun geld binnenkort vrij kwam. Maar kwam er hier spontaan iemand langs die wilde weten hoelang de duurtijd nog was van zijn kasbons… Tja, dan moesten we die hele hoop papieren blaadje per blaadje doornemen.”

Wij waren het allereerste Argentakantoor dat een computer heeft aangekocht Patrick De Bruycker

“Een computer zou ons werk zoveel gemakkelijker maken, redeneerden we. 120.000 BEF (ongeveer 3000 euro nvdr.) hebben we ervoor betaald, wat heel veel geld was in die tijd. En we mochten meteen 30.000 BEF (ongeveer 750 euro nvdr.) extra betalen voor extra geheugen, want de pc zat meteen vol. 20 minuten duurde het om die op te starten. En we moesten er 7 diskettes voor in stoppen.”

Dik gezaaid zijn ze zeker en vast niet, bankkantoren waar klanten al 35 jaar lang bij dezelfde gezichten terecht kunnen. “Grote banken maken de drempel naar plaatselijke kantoren steeds groter. Hoe minder ze hun klanten moeten zien, hoe beter, lijkt het soms”, zegt Vincent, die negen jaar geleden al in het bankkantoor van zijn ouder stapte. “Tenzij voor die paar gelegenheden dat ze écht geld kunnen verdienen aan hen. Wij doen het omgekeerd. Wij zorgen ervoor dat we ál onze 4000 klanten minstens één keer per jaar horen of zien. We bellen hen zelf op om hen uit te nodigen even langs te komen. Om te vermijden dat een brandverzekering niet meer up te date is na verbouwingen, enz. Hier hebben onze klanten echt het gevoel dat er voor hen gezorgd is. Dat is onze grootste sterkte ook, het familiale karakter van ons bankkantoor.”

Met Vincent hebben de Menenaars dus ook voor de komende jaren een vertrouwd gezicht in hun bankkantoor. “We hebben hem nooit gepusht”, zeggen ouders Patrick en Martine. “Hij had gerust iets anders mogen doen, had de banksector hem niet gelegen. Maar nu hij er zelf voor gekozen heeft, en hij de zaak overneemt, zijn we enorm fier dat hij ons werk verderzet.”